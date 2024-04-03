花蓮強震 菲律賓總統：心與台灣人民同在
2024/4/3 22:41（4/3 23:00 更新）
（中央社馬尼拉3日綜合外電報導）花蓮縣近海今天上午發生芮氏規模7.2強震，迄今全國災損傷亡至少9死、1011傷，菲律賓總統小馬可仕於社群媒體X平台發文表達慰問之意。
小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）於X平台貼文指出：「我們的心與台灣人民同在，他們經歷了今天強震的災變。」
他還說：「請放心，我國移工部（Department of Migrant Workers）正努力確保目前住在台灣的15萬9480名菲律賓人的安全。」
小馬可仕提到：「在這個艱難時期，我們隨時準備以任何可能的方式協助並支援在台灣的菲律賓同胞。」
根據中央氣象署資訊，今天上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，地震深度15.5公里，震央位於花蓮縣政府南南東方25.0公里（位於台灣東部海域），最大震度花蓮縣6強。
中央災害應變中心統計至今晚10時止，震災已造成全國9死、1011傷和143人受困。（譯者：陳彥鈞/核稿：徐崇哲）1130403
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