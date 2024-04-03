更多編輯台推薦新聞：
花蓮地震搖不停令人焦慮 心理師建議少看災害畫面、尋求親友陪伴
生活

花蓮地震搖不停令人焦慮 心理師建議少看災害畫面、尋求親友陪伴

地震後你家安全嗎？房屋健檢3步驟 注意梁柱及剪力牆斜向裂縫
生活

地震後你家安全嗎？房屋健檢3步驟 注意梁柱及剪力牆斜向裂縫

中央社聲明

中央社聲明

採用時間電價更省電費？住家小商店怎麼選較划算？QA一次看
生活

採用時間電價更省電費？住家小商店怎麼選較划算？QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
花蓮地震 台積電：晶圓廠EUV未受損、設備復原率逾70%
首頁 / 國際
403花蓮地震
403花蓮地震
新聞專題
403花蓮地震8/297
首頁 / 國際

花蓮強震 菲律賓總統：心與台灣人民同在

2024/4/3 22:41（4/3 23:00 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社馬尼拉3日綜合外電報導）花蓮縣近海今天上午發生芮氏規模7.2強震，迄今全國災損傷亡至少9死、1011傷，菲律賓總統小馬可仕於社群媒體X平台發文表達慰問之意。

小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）於X平台貼文指出：「我們的心與台灣人民同在，他們經歷了今天強震的災變。」

他還說：「請放心，我國移工部（Department of Migrant Workers）正努力確保目前住在台灣的15萬9480名菲律賓人的安全。」

小馬可仕提到：「在這個艱難時期，我們隨時準備以任何可能的方式協助並支援在台灣的菲律賓同胞。」

根據中央氣象署資訊，今天上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，地震深度15.5公里，震央位於花蓮縣政府南南東方25.0公里（位於台灣東部海域），最大震度花蓮縣6強。

中央災害應變中心統計至今晚10時止，震災已造成全國9死、1011傷和143人受困。（譯者：陳彥鈞/核稿：徐崇哲）1130403

延伸閱讀
總統府：誠摯感謝47國政要慰問花蓮震災
403花蓮地震
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
總統府：誠摯感謝47國政要慰問花蓮震災
172.30.142.10