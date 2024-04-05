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美菲日將舉行3方峰會 討論南海事件等議題

2024/4/5 13:38（4/5 14:19 更新）
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中央社記者3月23日與國際媒體前往仁愛暗沙，直擊中國海警船包夾圍堵菲律賓海巡署巡邏艇卡布拉號（右2）。中央社特約記者Edward Bungubung攝 113年3月26日
中央社記者3月23日與國際媒體前往仁愛暗沙，直擊中國海警船包夾圍堵菲律賓海巡署巡邏艇卡布拉號（右2）。中央社特約記者Edward Bungubung攝 113年3月26日
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（中央社馬尼拉5日綜合外電報導）菲律賓外交部今天說，美國、日本與菲律賓領導人之間的3方峰會，將包括討論最近在南海發生的事件。

路透社報導，美國總統拜登下週將接待日本首相岸田文雄和菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.），商討經濟關係與印度洋－太平洋地區議題。

菲律賓外交部代理副部長西里班（Hans Mohaimin Siriban）在記者會上說，這場將於下週召開的峰會不是針對任何國家，但這3國都對中國在此區日益挑釁的行徑表示擔憂。

西里班說：「我們可預期這3國將對最近事件口徑一致」，又說他們預計將針對外交關係發布「聯合願景聲明」。

西里班說，拜登與小馬可仕將在3方峰會召開前，另外舉行雙邊會議。

中國聲稱幾乎整個南海都是其領土，並派出一支海警船隊巡邏，其中有些艦艇距離中國本土超過1000公里。

過去一年來，菲律賓與中國因為有爭議的海事議題，發生一連串海上爭執與激烈交鋒，包括中國上個月發射水砲，妨礙菲律賓向駐守擱淺於仁愛暗沙軍艦的士兵補給。（譯者：張曉雯/核稿：陳昱婷）1130405

#小馬可仕
#中國
#日本
#拜登
#菲律賓
#美國
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