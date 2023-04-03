更多編輯台推薦新聞：
影片／彭政閔：背號退休是無比榮耀 還有多位球員也應享有
運動

影片／彭政閔：背號退休是無比榮耀 還有多位球員也應享有

傅國銘圓樹屋夢催生雪見樹冠走道 雪霸小樹平台將迎親子同遊
生活

傅國銘圓樹屋夢催生雪見樹冠走道 雪霸小樹平台將迎親子同遊

學者：台灣半導體貢獻大、承諾較可信 應可比中國先入CPTPP
產經

學者：台灣半導體貢獻大、承諾較可信 應可比中國先入CPTPP

106歲菲律賓國寶奶奶傳承拍刺手藝 成Vogue最年長封面人物
國際

106歲菲律賓國寶奶奶傳承拍刺手藝 成Vogue最年長封面人物

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
芬蘭4/4加入北約 成為第31個會員國
首頁 / 國際

菲律賓增4座基地供美軍使用 最近離台灣僅400公里

2023/4/3 19:51（4/3 19:59 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社馬尼拉3日綜合外電報導）菲律賓今天公布新增4座可供美軍使用的軍事基地位置，其中一座基地位於鄰近南海的巴拉巴克島，另一座在卡加延省的海軍基地距離台灣僅約400公里。

法新社報導，菲律賓總統府新聞辦公室在聲明中表示，這4個地點被認為「合適且互利」。

美國與菲律賓多年前就已簽定共同防禦條約，今年2月，這兩個長期盟邦同意在菲國「戰略區域」擴大合作，試圖抗衡中國對台灣日益獨斷的行徑，以及中國在南海興建基地的行為。

菲美2014年簽定的「加強國防合作協議」（EDCA）已允許美軍使用5座菲律賓基地，後來增至9座，但在政府諮詢地方官員期間，另外4座的地點並未公開。

根據菲律賓總統府新聞辦公室聲明，總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）批准美軍使用的基地有3座位於菲律賓北部，包括卡加延省（Cagayan）一座海軍基地和一座機場，以及鄰省伊薩貝拉（Isabela）一座陸軍軍營。

位於卡加延省聖安娜（Santa Ana）的海軍基地距離台灣僅約400公里。

第4座基地則位於巴拉旺島（Palawan Island）南端外海的巴拉巴克島（Balabac Island），地點靠近南海。（譯者：楊昭彥/核稿：嚴思祺）1120403

#菲律賓
#美軍
#台灣
小馬可仕
增設基地供美使用 小馬可仕：據點分散菲律賓各地菲人民革命37年後小馬可仕掌權 上千人再上街頭
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族