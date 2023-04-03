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中國擾天然氣開發 馬來西亞首相稱準備談判

2023/4/3 18:55
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（中央社吉隆坡3日綜合外電報導）馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）今天表示，他已準備與中國就兩國海上爭端展開談判。一家智庫數天前稱，中國海警船在馬來西亞的外海天然氣開發項目海域附近巡邏。

路透社報導，中國對幾乎整個南海海域宣稱擁有主權，每年行經該海域的船運貿易額上看3兆美元（約新台幣91兆元）。馬來西亞、汶萊、菲律賓、台灣和越南主張擁有主權的海域，都和中國有部分重疊。

馬來西亞在南海有多項能源探勘計畫。安華今天在首相署發表聲明指出，他上週與中國國家主席習近平在中國會面時，曾提起這項議題。

安華並未詳述兩國爭端內容，以及發生在南海的哪個區域。

安華表示，「在那塊區域，中國和我方有類似主張。我告訴他們，身為一個需要石油與天然氣的小國，我們必須繼續探勘。但如果情況是需要談判，那麼我們已經準備好展開談判」，他並未進一步說明。

中國的「九段線」主張聲稱對南海90%海域擁有主權，和5個東南亞國家的經濟專屬區（EEZ）重疊。

荷蘭海牙常設仲裁法院（PCA）已在2016年認定中國的南海「九段線」主張沒有法律依據，但中國並不承認。

馬來西亞國家石油公司（Petroliam Nasional Berhad, PETRONAS）在馬來西亞的南海專屬經濟區開採石油與天然氣，近年來與中國船隻爆發多次衝突。

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美國華府智庫亞洲海事透明倡議組織（Asia Maritime Transparency Initiative，AMTI）上週發布報告，稱過去1個月，一艘中國海警船持續在婆羅洲的砂拉越（Sarawak）外海Kasawari油氣田附近巡邏，最近距離為1.5英里（約2.4公里）。馬來西亞的一艘海軍船艦同時間也出現在該海域。

AMTI指出，中國海警船CCG 5901是全世界最大型的海巡船艦，過去曾出現在印尼「鮪魚區塊」（Tuna Bloc）天然氣田與越南「翠鳥」油氣田（Chim Sao）附近。（譯者：戴雅真/核稿：楊昭彥）1120403

#中國
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