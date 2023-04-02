菲美陸軍演習 首次進行海馬士火箭系統實彈演練

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菲國陸軍和美國太平洋陸軍3月中旬於菲律賓最大的軍營麥格塞塞堡展開「堅盾」（Salaknib）聯合演習。圖為3月31日兩國陸軍進行海馬士多管火箭系統實彈演練。（菲律賓陸軍提供）中央社記者陳妍君麥格塞塞堡傳真 112年4月2日

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（中央社記者陳妍君麥格塞塞堡2日專電）台海緊張之際，菲律賓和美國將在4月中旬舉行「肩並肩」年度大型軍演，菲美陸軍聯合演習也於近日登場，首度演練實彈發射海馬士多管火箭系統及AT4反裝甲火箭發射器。

菲國陸軍和美國太平洋陸軍3月中旬於菲律賓最大的軍營麥格塞塞堡（Fort Magsaysay）展開「堅盾」（Salaknib）聯合演習。今年軍演的第一階段演習將於4月4日閉幕。

菲律賓陸軍於3月31日開放媒體採訪「堅盾」軍演。菲國陸軍砲兵團中校凱頓（Tara Cayton）受訪表示，這是菲美陸軍首度進行高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士）實彈演習。

凱頓說：「當然，熟悉海馬士的操作對我們來說很重要，因為我們都知道，我們（菲律賓軍隊）正從國內安全行動過渡到國土防衛行動。」

她表示：「不僅海馬士，還有其他長程發射武器像是M270多管火箭系統（M270 MLRS），這些都是我們展開國土防衛行動所需基本裝備的一部分。」

凱頓說，菲國軍方正考慮採購海馬士多管火箭系統。「不僅海馬士，還有所有多管火箭系統。這對國土防衛非常理想，因為如果使用飛彈系統，射程可達300到500公里；若使用火箭發射器，射程可達80公里。因此，光就射程來說，就可以說海馬士將是菲律賓軍方的寶貴資產。」

菲美兩國2月初商定，在4處菲律賓戰略據點開放美軍建設權限，一般認為，此舉是為因應南海情勢及台灣海峽發生衝突可能性升高。不過，菲美軍方這次軍演刻意低調，要求媒體避問相關問題，以免外界將演習與地緣政治產生連結。

針對媒體提問，菲律賓軍方的國土防衛行動是否鎖定特定地區，凱頓僅回答：「基於安全考量，我無法指出（國土防衛行動的）具體位置，但絕對會部署在菲律賓全國的所有戰略區域。」

美國太平洋陸軍少校羅伯茲（Gil Roberts）受訪表示，對砲兵部隊來說，海馬士較輕便且機動性較高，是非常便於使用的先進武器系統。「事實上，在任何戰鬥情況下，海馬士都非常有用。」

羅伯茲說，菲美陸軍相關實彈演練「對我們與菲律賓陸軍和砲兵的關係至關重要。如此一來，我們才能繼續推進自由開放的印太地區。透過這次聯合演習，我們與菲律賓陸軍和砲兵的關係將持續發展，以促進兩軍的友好關係」。

這次演習也納入AT4反裝甲火箭發射器實彈演習，這是菲美陸軍首度在聯合訓練中使用這種反裝甲武器。

菲律賓陸軍表示，這項實彈演習提供菲國陸軍接受這種先進武器系統專業訓練的機會。

菲國陸軍指出，AT4反裝甲火箭發射器實彈演習模擬實戰場景，菲律賓陸軍可學習戰術技巧、準確性和使用這種反裝甲武器的信心。AT4反裝甲火箭發射器未來也可能成為菲律賓陸軍武器庫的一部分。（編輯：馮昭）1120402

菲國陸軍和美國太平洋陸軍3月中旬於菲律賓最大的軍營麥格塞塞堡（Fort Magsaysay）展開「堅盾」（Salaknib）聯合演習，3月31日進行海馬士多管火箭系統實彈演習。中央社記者陳妍君麥格塞塞堡攝 112年4月2日

菲國陸軍和美國太平洋陸軍3月中旬於菲律賓最大的軍營麥格塞塞堡展開「堅盾」（Salaknib）聯合演習。圖為3月31日兩國陸軍為海馬士多管火箭系統裝填砲彈。（菲律賓陸軍提供）中央社記者陳妍君麥格塞塞堡傳真 112年4月2日

菲國陸軍和美國太平洋陸軍3月中旬於菲律賓最大的軍營麥格塞塞堡展開「堅盾」（Salaknib）聯合演習。圖為3月31日美軍指導菲國士兵操作AT4反裝甲火箭發射器。中央社記者陳妍君麥格塞塞堡攝 112年4月2日