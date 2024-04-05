日擬在菲派駐自衛隊參與美軍聯演 增強對中國嚇阻力

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（中央社倫敦4日綜合外電報導）菲律賓駐美國大使羅慕德斯表示，日本和菲律賓已討論在菲律賓部署日本自衛隊的議題；兩國即將就多項安全協定達成協議，目的在增強區域內對中國嚇阻力。

英國「金融時報」（Financial News）報導，羅慕德斯（Jose Manuel Romualdez）3日表示，菲律賓和日本即將簽署「相互准入協定」（Reciprocal Access Agreement，RAA），這項協定也將允許日本自衛隊與菲律賓武裝部隊在彼此國家訓練和演習。

儘管菲律賓憲法禁止外國部隊常駐，羅慕德斯表示，兩國已討論部隊輪駐的可能性，這種安排類似美國在菲律賓的駐軍。

羅慕德斯說：「這是我們過去已經討論過的議題，我們將繼續再探討此事，作為我們兩國合作的一環。」

日菲討論相關事宜一事將向中國發出尖銳的訊息，即美國及盟邦日益擔心中國在台灣週邊和南海等地區的軍事活動。

美國總統拜登、日本首相岸田文雄和菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）下週將舉行首次美日菲3方峰會，3國海軍操演將是屆時所公布系列舉措的一部分。

羅慕德斯表示，菲律賓正在「考量我們與日本關係的所有方面，當然這就是其中之一」。他預計兩國將於12日在華府舉行的3方峰會後不久簽署相互准入協定。

岸田去年11月訪問菲律賓時，兩國同意就相互准入協定展開磋商，而日本同意向菲律賓海軍提供海岸監視雷達。

日本外務省發言人、國際報導官溝渕將史在致「金融時報」的聲明中表示，日菲兩國正努力早日簽署相互准入協定。他說：「這項協定的實施將增強（兩國）部隊的互通性，但我們正討論在菲律賓部署自衛隊的說法並不屬實。」

派遣自衛隊赴當地一事在日本將極具爭議，可能引發自民黨執政夥伴公明黨反對。

與日本政府關係密切的人士表示，更可能的情況是，自衛隊暫時駐紮在菲律賓，參加與美國的聯合巡邏和演習，而不是日本在菲律賓輪換駐軍。（譯者：陳昱婷/核稿：盧映孜）1130405