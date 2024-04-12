美日菲歷史性峰會 成立基礎建設投資夥伴關係

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（中央社記者石秀娟華盛頓11日專電）美、日、菲3國領袖今天召開歷史性峰會，宣布建立全球基礎建設與投資的夥伴關係，是印太地區首例，將在菲律賓興建鐵路、港口等關鍵設施、乾淨能源產業、半導體供應鏈。

美國總統拜登（Joe Biden）、日本首相岸田文雄、菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今天在白宮舉行首次3國領袖高峰會，宣布成立「呂宋經濟走廊」（Luzon Economic Corridor）計畫，目的是改善菲律賓蘇比克灣（Subic Bay）、克拉克（Clark）、馬尼拉（Manila）、八打雁省（Batangas）之間的交通連結性。

近年來隨著菲律賓與中國在南海的緊張關係升級，菲律賓去年下半年決定停止與中國就3個主要鐵路項目的融資談判。而美國和日本為抵消中國在印太的影響力，積極加強與菲律賓的合作關係，強化投資與經濟合作、及安全防衛，成為這次高峰會的兩大議題。

聯合聲明指出，美國聯邦政府的美國國際開發金融公司（DFC）計劃在馬尼拉設辦公室。由DFC舉辦的印太商業論壇（Indo-Pacific Business Forum）5月在馬尼拉舉行，3方屆時將會商，促進更多對菲投資。

美國國際開發金融公司是美國2019年成立的獨立援外機構，由政府編列經費，協助美國企業在開發中國家投資，是美國與中國「一帶一路」計畫抗衡的戰略之一。

聲明指出，「呂宋經濟走廊」計畫展現3方增強經濟合作，在菲國各地推動具體投資方案的決心。

根據聲明，小馬可仕感謝拜登近期宣布美國企業將在菲國投入10億美元（約新台幣322億元），協助菲國推動創新經濟、能源轉型、強化產業供應鏈韌性等計畫。他說，日本2022至2023年提供菲國的援助及私人企業投資遠超過日方承諾的6000億日圓（約新台幣1263億元）。

另外，美國、日本承諾將提供800萬美元，在馬尼拉進行第5代行動通訊技術（5G）開放架構（Open RAN）實地測試，並支持由美、日協助菲國在2022年成立於馬尼拉的亞洲Open RAN學院（Asia Open RAN Academy），以在菲國建立開放、安全、可靠的資通技術系統，促進未來關鍵新興科技的發展。美、日先前已在這些計畫投入約900萬美元。

根據聯合聲明，美、日、菲也討論到擴大相互合作的領域，包括乾淨能源產業、關鍵礦物、半導體產業等，以確保高科技、綠色產業供應鏈的穩定，加強經濟安全。

白宮在資料中舉例，美國貿易發展署（USTDA）提供資金給一家菲國鎳礦公司，公司開採的礦物是電池和能源儲存系統供應鏈的關鍵元素。此外，臉書（Facebook）母公司Meta、地熱能源開發商GreenFire Energy、快遞公司優比速UPS、美國同步軌道衛星通訊商Astranis都準備或將到菲律賓投資。（編輯：郭中翰）1130412