美日菲領袖會談 學者：架構區域安全網反制中共

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（中央社記者吳昇鴻台北12日電）美國總統拜登與菲律賓總統小馬可仕、日本首相岸田文雄舉行峰會；學者今天分析，美國已架構完整區域安全網反制中共，日本從區域性同盟成為美國在全球布局的夥伴，美日菲三方關係相互依賴程度將持續增加。

國策研究院上午舉辦「台灣關係法45週年、馬英九訪中與美日菲峰會」座談會。國策院董事長田弘茂、國策院執行長王宏仁等學者專家與會。國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲表示，美國總統拜登第一任期後半的2024年，美國已架構完整區域安全網反制中共，包括美日韓、美日菲、美英澳的安全機制，並可能再擴大。

日本首相岸田文雄訪美，焦點議題涵蓋美日安保條約自1960年簽署以來最大幅度升級。蘇紫雲指出，美日峰會確立全面安全合作，橫跨軍事、經濟、科技等議題；軍事方面提升駐日美軍位階，戰時可獨立指揮作戰將具備更即時的應變能力，同時啟動國防工業合作及科技轉移，在印太區域內美日形成安全共同體。

國立台灣大學政治學系副教授廖小娟說，長期來說，若北韓和中國對於區域秩序的挑戰不減，且假使美國有可能因前總統川普再次當選而偏向孤立主義時，一個強化後的日本，或許能確保東北亞乃至於印太地區的權力天秤不至於過度傾斜。

廖小娟指出，在美日峰會升級同盟意義時，也拔擢日本從區域性同盟的位置，成為美國在全球安全布局上的重要夥伴。

至於南海議題，蘇紫雲表示，南海顯然為美日菲峰會焦點，點名中共海空活動、海警、民兵船作為違反國際海洋法、國際法庭南海仲裁，且其軍事行為非常危險；美日表明多國海軍聯合巡邏將持續進行以支持菲律賓，意指美國為主的盟國將以實力進行嚇阻，並將南海現況界定為灰色地帶衝突，用意在於避免直接上升為軍事衝突。

國立政治大學國際關係研究中心副研究員蕭琇安認為，美國持續強化與印太理念相合盟友關係和協調，美日、美菲、日菲三方關係達到階段性的歷史新高點，在美國總統大選前夕具有重要性。

蕭琇安說，美日菲在峰會中各有所獲，相互依賴程度將持續增加，拜登對盟友釋出堅定支持（ironclad）明確訊息，菲律賓在軍事安全選邊站的表態，也期待從美日獲取更實質經濟利益和保障，而在南海行為準則談判不易的狀況下，美日菲安全合作是否維持力道也是觀察重點。（編輯：張均懋）1130412