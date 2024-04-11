美日領袖峰會提台灣 中國：堅決反對搞小集團政治

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（中央社台北11日電）美國總統拜登與日本首相岸田文雄10日舉行雙邊會談，將強化美日同盟應對與中國有關的挑戰。中國外交部今天稱，對美日在台灣等議題上對中方的抹黑攻擊已提出嚴正交涉，中方堅決反對搞小集團政治。

陸媒澎湃新聞報導，中國外交部發言人毛寧今天主持例行記者會，有外媒提到岸田文雄正在訪問美國，美日雙方聚焦提升安全關係對抗中國，並討論日本加入澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）的可能性，詢問中方看法。

毛寧稱，美日不顧中方的嚴重關切，在台灣、涉海等議題上對中方抹黑攻擊，粗暴干涉中國內政，嚴重違背國際關係基本準則。中方對此強烈不滿和堅決反對，已向有關方面提出嚴正交涉。

她說，美日關係不應針對他國或損害他國利益，不應破壞地區和平穩定。「中方堅決反對抱持冷戰思維，搞小集團政治的做法，堅決反對製造和激化矛盾，損害他國戰略安全和利益的言行。」

毛寧還說：「美日政府在台灣問題上均向中方作出過鄭重承諾，特別是日本還負有對台灣侵略和殖民統治的嚴重歷史罪責，尤其應該重信守諾，謹言慎行。我們敦促美方把拜登總統關於美國不支持『台獨』的承諾落實到行動上。」

她並稱，中國對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，中方願繼續透過對話協商與有關當事方妥善處理涉海問題，共同維護南海和平穩定。

拜登（Joe Biden）和岸田文雄10日宣布約70項從飛彈到登陸月球等軍事合作案與計畫，強化美日兩國聯盟，並著眼於對抗中國和俄羅斯。

在會後的聯合聲明中，他們強調，對台灣的基本立場保持不變，重申維持台海兩岸和平穩定是全球安全與繁榮不可或缺的要素，並鼓勵和平解決兩岸問題。

路透社報導，這場會談歷時約2小時，重點放在動盪的印度－太平洋地區和中國的行徑上。拜登會後指出：「這是我們結盟以來最重大的升級。」

美國和包括日本在內的盟國一直在強化其軍事單位，以對抗他們認為中國在南海和東海日益增長的威脅，並嚇阻任何企圖奪取台灣的舉動。（編輯：唐佩君/廖文綺/楊昇儒）1130411