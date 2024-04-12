日相警告中國崛起帶來風險 願與美分擔國際責任

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（中央社華盛頓11日綜合外電報導）日本首相岸田文雄今天在美國國會發表演說，他讚揚美國的全球領導力，呼籲美國人克服「自我懷疑」，還提到中國對日本和國際社會的和平穩定構成挑戰。

法新社報導，岸田警告中國崛起帶來的風險，並說日本決心更努力與盟友美國一起分擔責任。

正在華府展開國是訪問的岸田在美國聯邦眾議院和參議院聯席會議中說：「我們今天在此相見，我發現一些美國人對自己在全球應扮演的角色潛藏著自我懷疑。」

他說：「美國數代以來努力建立的國際秩序，正面臨新的挑戰，來自那些價值觀和原則與我們迥異的國家。」

岸田說，他理解「一個國家幾乎以一己之力維護國際秩序是很累人的事」，但「美國的領導力不可或缺」。

他問道：「如果沒有美國的支持，烏克蘭的希望多久就會在莫斯科的猛攻下破滅？如果沒有美國，印度太平洋地區還要面對多久的嚴酷現實？」

岸田說：「今天的烏克蘭，或許就是明日的東亞。」似乎含蓄指涉中國向台灣和其他地方施壓。

雖然岸田很謹慎地不去觸碰美國國內政治議題，但值此之際，美國國會在與前總統川普志同道合的極右派共和黨人施壓下，正為了是否再批准向烏克蘭提供數百億美元軍事援助而陷入僵局。

岸田今天也與美國總統拜登、菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）舉行3方峰會，向中國釋出明確訊息。

岸田說，中國的軍事舉措「帶來前所未見的最大安全挑戰」，中國的行動「不僅對日本的和平安全，也對國際社會整體和平穩定」構成挑戰。（譯者：曾依璇/核稿：陳昱婷）1130412