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索羅門群島17日大選受矚 反對黨：勝選將廢除與中國安全協議

2024/4/12 20:39（4/12 21:04 更新）
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索羅門群島在野黨民主聯盟黨黨魁何瑞朗（左2）3月4日出席競選活動。（Jesse Hou/Handout via 路透社）
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（中央社荷尼阿拉12日綜合外電報導）索羅門群島（Solomon Islands）將於17日舉行全國大選，為該國與中國簽訂安全協議後的首場大選，各界關注這場選舉是否將對美、中在南太平洋爭奪影響力增添變數。

路透社報導，在台海緊張情勢日增之際，美國與澳洲擔心中國在太平洋群島的擴張野心。

距離澳洲東北方1600公里遠的索羅門群島，人口雖僅有70萬人，但占據戰略位置，從島上仍遍布二次世界大戰的遺跡，可看出此地曾是重要戰場。

索國反對黨國會議員表示，選民將聚焦於醫院缺藥、教育制度缺失及道路不夠用等議題。

索國現任總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）在4年前主政後迅速靠攏中國，包括讓中國警察進駐該國並與台灣斷交、轉向與中國建交，這也成為大選關注焦點。

索國前總理、在野黨民主聯盟黨（Democratic Alliance Party）黨魁何瑞朗（Rick Houenipwela）表示：「公共服務系統和經濟都處於非常糟糕的情況。中國與索中新關係這個議題也很重要。這是民眾惱怒蘇嘉瓦瑞的原因之一。」

蘇嘉瓦瑞在2019年由多名獨立候選人推派為總理，這些候選人的得票率總計達37%。蘇嘉瓦瑞將他任內舉辦太平洋運動會視為重大政績，並承諾強化索中關係。

中國為索國這場運動賽事捐贈多個體育場館，還在當地建造港口與道路，並讓華為架設電信網路。

索國反對黨表示，若勝選將廢除與中國簽定的安全協議，或舉行全國公投決定是否廢除，並將透過接受更多來自美國等盟友的基礎建設，以降低中國影響力。

澳洲已派出400名軍警，將與紐西蘭及太平洋國家的警力共同協助索羅門群島皇家警察部隊（RSIPF）維護選舉秩序。

澳洲、紐西蘭、太平洋國家、日本、歐洲及美國的觀選團，將前往索國監看投開票過程。索國這次全國和地方各省選舉都在同一日舉行。（譯者：洪啟原/核稿：嚴思祺）1130412

索羅門群島4月17日舉行全國大選。（中央社製圖）
索羅門群島4月17日舉行全國大選。（中央社製圖）
#中國
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#蘇嘉瓦瑞
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