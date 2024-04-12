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美日菲領袖展開會談 拜登：美防禦承諾如鐵般堅定

2024/4/12 05:57
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（中央社華盛頓11日綜合外電報導）美國總統拜登今天與菲律賓總統小馬可仕、日本首相岸田文雄在白宮舉行峰會，時值共軍在印太地區的挑釁行為令人日益憂心，拜登表示，美國對菲日兩國的防禦承諾如鋼鐵般堅定。

美聯社報導，拜登（Joe Biden）今天在白宮與岸田及小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）展開三邊會談時說：「美國對日本及對菲律賓的防禦承諾如鋼鐵般堅定（ironclad）。」

「如同我以前說過的，任何在南海對菲律賓機艦或武裝部隊的攻擊，都將觸發我們的共同防禦條約。」

中國在太平洋地區愈來愈讓人憂心的挑釁行為，將是這場白宮峰會的一大重點。

根據一名政府官員，白宮把這次峰會視為對中國「恫嚇」企圖的抗衡，同時傳達出中國是「鄰近區域中的異類」的訊息。（譯者：楊昭彥）1130412

#小馬可仕
#岸田文雄
#拜登
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