美日菲峰會談南海 中國斥搞小圈子搧風點火

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（中央社台北12日電）美國總統拜登今天與菲國總統小馬可仕、日本首相岸田文雄舉行峰會，會談提到中國在南海舉動可能使美國援引美菲共同防禦條約。中國外交部、國防部今天相繼表達不滿，稱此舉是搧風點火，拉攏他國搞小圈子。

美國總統拜登（Joe Biden）、日本首相岸田文雄及菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）在美東時間11日舉行三方峰會。

三國在聲明中表示，「堅決反對在南海危險、強制使用中國海警和海上民兵船，以及干擾其他國家開發利用近海資源的行為」，並重申對中國一再阻撓菲律賓船隻行使公海航行自由，以及中斷菲律賓對仁愛暗沙補給線的嚴重關切，指「這些行為構成危險和破壞穩定的行為」。

在會談期間，拜登也強調，「如同我以前說過的，任何在南海對菲律賓機艦或武裝部隊的攻擊，都將觸發我們的共同防禦條約。」

中國外交部發言人毛寧今天在例行記者會上表示，目前東海、南海局勢總體穩定，「部分國家拉域外其他國家撐腰壯膽、有恃無恐，不斷在海上採取侵權挑釁舉動，引發局勢升溫。個別域外國家煽風點火、挑動對抗，令人憤慨。」

中國國防部新聞局局長、新聞發言人吳謙回應記者問答時表示，中國在南海的活動合理合法，「反而是個別域外國家頻繁派遣艦機到南海炫耀武力，拉攏盟友搞針對中方的『小圈子』」，並指責他國拿共同防禦條約威脅中國是不負責任且危險的舉動。

此外，日本首相岸田文雄昨日在美國國會發表演講時稱，中國當前的軍事行動，對日本及國際社會帶來空前的戰略挑戰。

毛寧表示，「美日拉幫結夥搞小圈子，挑動集團對抗，才是地區和平穩定面臨的真正挑戰」，並稱中國對日本有關言論表示強烈不滿和堅決反對，已向日本提出嚴重交涉。

據澎湃新聞報導，中國外交部亞洲司司長劉勁松12日約見日本駐中國使館首席公使橫地晃，針對美日領導人會談、美日菲峰會的涉中談話，表達強烈不滿。（編輯：謝怡璇/陳鎧妤）1130412