總統府：欣見美日菲領袖會談 關注台海和平穩定

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北12日電）美國總統拜登與菲律賓總統小馬可仕、日本首相岸田文雄舉行峰會強調台海和平穩定重要性。總統府說，欣見美日菲領導人對於維持台海和平與穩定的關注及堅定立場，也感謝美日肯定台灣貢獻印太區域的和平穩定。

美國總統拜登（Joe Biden）10日與日本首相岸田文雄舉行雙邊會談，兩人表示將加強美日同盟，反對單方面改變現狀，及維持台海和平穩定的重要性，同時呼籲中國成為負責任大國；緊接著，拜登、日本首相岸田文雄及菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand R.Marcos,Jr.）在美東時間11日舉行三方峰會，也再次強調台海和平及穩定至關重要。

總統府今天透過新聞稿指出，美日峰會後發布聯合聲明重申台海和平穩定重要性，並在會後發布的事實文件（fact sheet）中提及台灣對於太平洋島國發展的貢獻，後續拜登、岸田文雄及小馬可仕也在三方峰會後發表聲明強調，「台海和平及穩定至關重要，是全球安全及繁榮不可或缺的要素」。

總統府發言人林聿禪說，欣見美日菲領導人對於維持台海和平與穩定的關注及堅定立場，也感謝美日肯定台灣對印太區域和平穩定的貢獻。

林聿禪表示，當前威權主義擴張，對區域安全及國際秩序已構成嚴峻挑戰，這次美日峰會及美日菲三方峰會聯合聲明更顯示台海和平穩定的重要性，已是國際間的高度共識。

她表示，台灣身為國際社會負責任的一員，有能力及意願與國際社會共同合作，並將持續強化自我防衛能力，與理念相近國家攜手維護以規則為基礎的國際秩序，並確保台海和印太區域的自由開放，及全球和平穩定與繁榮，持續為世界貢獻良善力量。（編輯：蘇志宗）1130412