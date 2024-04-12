美日菲領袖會談 外交部：台海和平是國際高度共識

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（中央社記者吳昇鴻台北12日電）美國總統拜登與菲律賓總統小馬可仕、日本首相岸田文雄舉行峰會強調台海和平穩定，外交部今天表示高度肯定與歡迎，並指出，中國在區域的軍事恫嚇及灰色地帶脅迫行徑引發國際社會關切，台海和平的重要性已是國際高度共識。

外交部上午發布新聞稿表示，美國總統拜登（Joe Biden）、日本首相岸田文雄及菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand R. Marcos, Jr.）在美國華府舉行三方峰會，並在會後發布聯合聲明，強調「台海和平及穩定至關重要，是全球安全及繁榮不可或缺的要素」，對於美日菲三國領導人首度一致表達對維持台海和平穩定的堅定立場，外交部表示高度肯定與歡迎。

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外交部指出，中國在區域的軍事恫嚇及灰色地帶脅迫行徑，對區域安全及以規則為基礎的國際秩序構成嚴峻挑戰，已引發國際社會高度關切。本週接續舉行的美英外長會談聯合記者會，以及美日雙邊峰會與美日菲三方峰會的聯合聲明，一再體現台海和平穩定的重要性已是國際間的高度共識。

外交部表示，台灣為國際社會負責任的成員，將持續與美、英、日、菲及所有理念相近夥伴攜手合作，促進區域和平、穩定與繁榮。（編輯：張均懋）1130412