美日峰會聯合聲明將重申台海和平穩定重要性

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（中央社記者楊明珠東京3日專電）日本讀賣新聞報導，美日領袖10日在華府舉行高峰會後將發表的聯合聲明概要曝光，美日將在安全保障、尖端技術等領域加強戰略合作，這是劍指中國。聯合聲明也將重申台灣海峽和平穩定的重要性。

據報導，日本首相岸田文雄10日在白宮與美國總統拜登（Joe Biden）舉行高峰會後將發表聯合聲明。根據先曝光的聯合聲明概要，美日作為「邁向未來的全球夥伴」，將在安全保障、尖端技術等領域加強戰略合作。

鑑於日本2022年12月修訂國家安全保障戰略，決定擁有反擊能力等，聯合聲明將針對「美日同盟達到史無前例的高點」予以肯定，並明確指出美日迎來「戰略合作的新時代」。

具體而言，有關國防裝備出口到海外，日本因已鬆綁法規，將加強進行國防裝備的共同生產體制。此外，在太空、人工智慧（AI）、經濟安保、減碳等廣泛領域將擴大合作。

美日領袖在聯合聲明中將批判中國在東海、南海強行擴大行動違反國際法，強烈反對試圖片面改變現狀的作法。

聯合聲明將再度確認規範美國有義務協防日本的美日安全保障條約第5條適用於釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）。此外，聯合聲明將重申台灣海峽和平穩定的重要性。

針對中國增強核戰力作法不透明一事，美日正研議表明對此事深感憂慮。

對於北韓，美日將譴責北韓開發彈道飛彈，也呼籲北韓回應進行「不設前提條件的外交談判」。

讀賣指出，針對日本民眾遭北韓綁架的問題，拜登將重申美國關注此事，希望問題能儘速解決。

岸田應拜登邀請，4月8日將以國賓身分訪美，10日在白宮進行美日高峰會。上次一以國賓身分獲邀訪美的日本首相是2015年的安倍晉三。

日媒報導，拜登可能於10日與岸田會面時正式邀請岸田今年7月再度訪美，參與美日韓三方領袖峰會。

去年8月，美日韓領袖在華府近郊的大衛營（Camp David）舉行了首次峰會，並約定每年舉行一次三方領袖峰會。（編輯：馮昭）1130403