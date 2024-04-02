白宮草坪滾彩蛋慶祝復活節 拜登逗小孩零距離

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（中央社記者石秀娟華盛頓1日專電）白宮今天舉辦復活節滾彩蛋比賽，孩子們在草坪上歡笑追逐，努力將彩蛋滾向終點，家長們邊拍照邊對孩子們高喊「Good job！」總統拜登夫婦招呼民眾把白宮當自己家，與小孩零距離互動。

在天主教和基督教傳統中，每年春分滿月後的第一個星期日是復活節，象徵耶穌基督從死亡復活，意味新生和希望。被視為新生命象徵的雞蛋，對復活節有特殊意義，隨著時間演變，也衍生出許多與彩蛋相關的慶祝活動。

今年復活節是3月31日，白宮今天在南草坪（South Lawn）舉辦滾彩蛋比賽，這項始於1878年的傳統是白宮最富盛名的活動之一，吸引大批民眾參與。美國蛋農協會依循往例捐蛋贊助活動，今年捐贈6萬4000顆蛋。

帶著女兒參加滾彩蛋的37歲媽媽葛洛瑞亞（Gloria）告訴中央社，每年都很期待滾彩蛋活動，這是第3年參加，女兒也很興奮，特別想看到拜登（Joe Biden），而滾彩蛋為孩子們帶來許多歡樂，是復活節最令人難忘的回憶。

16歲的學生施維柯納（Liya Shewakena）說，她是基督徒，復活節對她的意義重大，她通常會上教會，並與家人團聚。

拜登和第一夫人吉兒．拜登（Jill Biden）也到南草坪與民眾同樂。拜登看到一位小女孩在哭，彎下腰想安撫她，跟她一起玩滾彩蛋，此時一群孩子呼喊「拜登總統」，吸引他趨前打招呼，他也與民眾合影。

稍後有記者採訪時請拜登談談復活節對他的意義，拜登說，復活節是寬恕與團聚的時刻，多一點愛，少一點虛偽，人與人要真誠相待。

拜登在3月30日發布宣言肯定3月31日的跨性別現身日（Transgender Day of Visibility），向跨性別人士的勇氣和貢獻致敬，並承諾將確保同性戀、雙性戀、跨性別者、雙性人及酷兒（LGBTIQ）族群能公開、安全、有尊嚴的生活，他也將致力創造平等對待所有人的國家。

拜登此舉引發共和黨強力批評。共和黨籍的眾議院議長強生（Mike Johnson）之前在社群媒體寫道，拜登將復活節宣布為跨性別現身日，令人感到憤慨。

跨性別現身日早在2009年由推動性別平權人士倡議，以紀念跨性別人士的生活與成就，並促進社會理解跨性別社群面臨的挑戰。華盛頓郵報（Washington Post）報導，拜登就職後，每年都會對這個紀念日發表談話。

有記者問到對強生的回應，拜登說：「他完全不了解情況。」

白宮復活節彩蛋在綿綿細雨中進行，拜登在致詞時說，他們盡一切努力辦好這項活動，但是沒辦法控制天氣。復活節象徵希望與重生的力量、犧牲與復活，更重要的是，人們對彼此互相展現愛與恩澤。

他說，美國是一個偉大的國家，因為有良善的人民，有堅信不疑的價值，也是其他國家效法的對象，美國會持續維護這種精神。（編輯：郭中翰）1130402

美國總統拜登與第一夫人吉兒在白宮復活節活動致詞，拜登招呼民眾，盡情享受滾彩蛋的歡樂，把白宮當自己家。中央社記者石秀娟華盛頓攝 113年4月2日

白宮自1878年開始，每年都舉辦滾彩蛋比賽，慶祝復活節，成為孩子們最難忘的回憶。中央社記者石秀娟華盛頓攝 113年4月2日