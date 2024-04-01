美共和黨議員：未發現拜登不法 彈劾調查近尾聲

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（中央社記者石秀娟華盛頓31日專電）美國共和黨認為總統拜登曾利用影響力從他兒子杭特的海外交易不當獲利，去年在眾議院發起彈劾調查。共和黨眾議員貝肯今天指出，還沒有發現拜登罪行，調查可能接近尾聲。

共和黨指控拜登（Joe Biden）任副總統（2009-2017）時涉入他兒子杭特（Hunter Biden）與烏克蘭、中國的商業交易，並從中獲取利益。

在共和黨議員全力支持下，眾議院去年12月授權對拜登展開彈劾調查，由司法委員會、監督暨問責委員會、歲計委員會等相關委員會負責。

內布拉斯加州（Nebraska）共和黨眾議員貝肯（Don Bacon）今天接受美國國家廣播公司（NBC）「會晤新聞界」（Meet the Press）節目訪問指出，他與受委託進行調查的律師們談過，「他們說，目前還無法確定（拜登）犯下特定罪行」。

被追問共和黨是否應不再追究此案，貝肯回答，他不知道是否是該這樣做的時候，但他認為，「我們可能接近作出調查結論的了」。

根據眾議院監督暨問責委員會去年12月的新聞稿，該委員會主席柯默（James Comer）指控，拜登家族及相關人在2015年至2019年間打出拜登名號，利用20家空殼公司賺取超過2400萬美元（約新台幣7.67億元）；而杭特的公司曾匯款給拜登，這也代表拜登對於他家人利用他獲取利益是知情的。

貝肯今天指出，調查至此，很重要的是讓民眾看到拜登家族拿到2400萬美元（約合新台幣7億6680萬元）的外國資金，這筆錢還透過一些不為人知的公司轉來轉去，但是，這種行為本身並不算是「重罪或輕罪」（a high crime or misdemeanor）的嚴重不當行為。

美國對政治人物發動彈劾案後，國會首先需要認定其犯有「重罪或輕罪」。在這一階段，眾議院僅需以過半數通過，即可將案件提交至參議院，由參議院審議，需要至少2/3的參議員支持，才能通過彈劾。

針對這項指控，拜登曾說是「毫無根據的政治把戲」，白宮也多次否認。

柯默20日表示，他將邀拜登在監督暨問責委員會的彈劾調查中作證。白宮發言人山姆斯（Ian Sams）對此指出，共和黨的彈劾戲碼走不下去，要求拜登出席作證是可悲的把戲。山姆斯呼籲共和黨「就此打住」。（編輯：馮昭）1130401