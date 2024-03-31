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拜登肯定跨性別現身日 撞期復活節川普陣營轟褻瀆

2024/3/31 16:37
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（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美國總統拜登昨天發布宣言高調肯定「跨性別現身日」，然而，這個節日今年恰逢與復活節在同一天，前總統川普及共和黨人今天因此抨擊拜登此舉是在攻擊基督教。

法新社報導，這是影響美國總統大選的文化戰爭底下最新一輪論戰。川普（Donald Trump）向宗教保守人士尋求支持，拜登（Joe Biden）則自稱是美國包容價值的掌旗手。

拜登昨天發布一項宣言，肯定每年3月31日的「跨性別現身日」（Transgender Day of Visibility），而今年這天剛好也是復活節。

川普陣營透過聲明批評，拜登的宣言具有「褻瀆」意味，發言人李威特（Karoline Leavitt）稱此舉反映「拜登政府多年來對基督教信仰的攻擊」。

李威特說：「我們呼籲拜登失敗的競選團隊及白宮，向全美數以百萬計的天主及基督教徒致歉，他們相信明天只能慶祝一件事，那就是耶穌基督復活。」

白宮也發表聲明反擊，指身為虔誠天主教徒的拜登「支持將人們團結在一起，並擁護每位美國人的尊嚴及自由」。（譯者：洪培英/核稿：陳正健）1130331

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