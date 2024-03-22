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川普為金融詐欺案上訴 繳不出鉅額保證金恐面臨破產

2024/3/22 18:58（3/22 19:17 更新）
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美國前總統川普。（路透社）
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（中央社紐約22日綜合外電報導）因金融詐欺官司遭重罰的美國前總統川普雖已上訴，但須提出近5億美元抵押擔保債券作保證金，上訴期間法院才會暫緩執行判決，若期限前繳不出來，他恐面臨破產或資產遭扣押。

法新社報導，根據紐約法院上個月的判決，川普自己、兩個兒子，以及川普集團（The Trump Organization）謊報川普資產價值，欺騙銀行和保險公司多年，法官判處川普3億5500萬美元外加利息的罰款。

已經贏得足夠的黨代表票，可望代表共和黨在11月大選角逐總統大位的川普，已對這項判決提出上訴。但他必須提出一旦敗訴將會支付罰款的擔保。

川普從政前以紐約地產開發商和商人身分建立公眾形象。儘管這位地產大亨的個人淨值估達26億美元，但他的律師團隊表示，目前看來，不可能於25日大限前籌集4億5400萬美元（約新台幣145億元）擔保債券作為保證金。

這類擔保債券通常由保險公司或專門的債券公司發行並承保。

川普的律師在交給法院的文件中指出，接觸30家公司後，沒有一家願意將川普的不動產部位做為抵押品，導致取得抵押擔保債券「實際上難如登天」。

前聯邦檢察官魏斯曼（Andrew Weissmann）告訴法新社說，「根據這些文件，依我看來似乎很清楚，他（川普）的問題在於，不論他擁有什麼資產，都已拿去當做滾利的籌碼了」。

美國里契蒙大學（University of Richmond）法學教授托比亞斯（Carl Tobias）說，付不出保證金可能讓「他蒙羞而且遭遇嚴重財務損失」。（譯者：洪啟原/核稿：何宏儒）1130322

#川普
#債券
#破產
#保證金
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