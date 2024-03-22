拜登吸金功力超強 拿川普債務問題開玩笑

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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）在美國11月舉行總統大選之前，總統拜登的民調可能落後川普，但他有一個勝過川普的優勢，那就是極為強大的募款功力。

法新社報導，拜登在募款方面遠遠領先他的共和黨對手，在此同時川普為了處理多起刑事和民事案件，燒了不少律師費。

川普陣營現金吃緊，也為81歲的拜登在這次競選中提供新的攻擊素材，他嘲笑這位自稱億萬富翁的大亨財務困境日益嚴重。

拜登昨天在德州達拉斯（Dallas）一場募款活動中表示：「就在前幾天，一個看起來很落魄的人走過來對我說，『總統先生，我需要你的幫助，我被債務壓垮了，我徹底破產了』。」

拜登說：「唐納（川普），很抱歉，我幫不了你。」他的回答引來了支持者的笑聲和掌聲。拜登是在暗指川普在紐約州民事官司中面臨超過4億美元罰款，他的律師18日承認川普無足夠現金繳納供上訴用的保證金。

拜登的財務優勢可能有助於安撫民主黨的緊張情緒，因為這位美國最年老的總統不到7個月後將與川普再度對決，但支持率卻創下歷史新低。

拜登競選團隊昨天提交給美國聯邦選舉委員會（Federal Election Commission）的文件顯示，截至2月底，拜登競選團隊手頭現金為7100萬美元（約新台幣22億7171萬元），是川普陣營3350萬美元的兩倍多。

拜登的競選活動光2月就募到2130萬美元，幾乎是川普1090萬美元的兩倍。與此同時，拜登當月花了630萬美元，但川普花費更多，達780萬美元。

拜登競選團隊上週末表示，2月募款已超過5300萬美元，達到「歷史性」總額1.55億美元，並稱這創下大選同期民主黨總統候選人募款的最高金額。（譯者：陳昱婷/核稿：張曉雯）1130322