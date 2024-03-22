美司法部提訴訟 控告蘋果壟斷智慧型手機市場

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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國政府持續打擊科技巨頭，司法部與15個州今天對蘋果公司（Apple Inc.）提起訴訟，指控這家iPhone製造商壟斷智慧型手機市場、傷害較小的競爭對手及哄抬價格。

路透社報導，美國前總統川普或現任總統拜登政府的監管機關已對Alphabet Inc.旗下的谷歌（Google）、Meta Platforms和亞馬遜（Amazon.com Inc.）提告，如今蘋果也加入被告的行列。

美國司法部長賈蘭德（Merrick Garland）在聲明中說：「消費者不應該因為企業違反反托拉斯法，而必須支付更高的價格。」

「若聽之任之，蘋果只會繼續強化本身對智慧型手機市場的壟斷。」

司法部表示，蘋果的手機一支要價高達1599美元，且公司獲利高於其他同業。

官員們也指出，蘋果私下向多個商業夥伴收費，對象包括軟體開發商、信用卡公司，甚至包括Google等對手，而蘋果運用的方式最終導致消費者負擔更高價格，並推升蘋果獲利。

蘋果否認政府的指控。（譯者：楊昭彥）1130322