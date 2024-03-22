iOS 17.4.1修正重要錯誤 蘋果建議所有用戶更新
2024/3/22 10:44（3/22 11:02 更新）
（中央社記者吳家豪台北22日電）蘋果公司（Apple）今天釋出iOS 17.4.1作業系統更新，修正iPhone多項重要安全性漏洞及系統錯誤，建議所有使用者升級，距離前一個版本iOS 17.4推出僅約2週時間。
蘋果未詳細說明iOS 17.4.1修復哪些漏洞及錯誤。已更新到iOS 17.4的使用者先前發現部分問題，例如Podcast重複播放同一個節目內容、語音助理Siri無法詢問天氣或換算貨幣出錯、耗電異常等。
蘋果今天並釋出iPadOS 17.4.1更新，根據蘋果官方技術文件，如果第7代iPad、第6代iPad、第2代12.9吋iPad Pro、10.5吋iPad Pro等機型安裝iPadOS 17.4之後，無法透過相機掃描QR code條碼，可以升級到iPadOS 17.4.1解決相關問題。（編輯：張良知）1130322
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