蘋果Apple Watch更新 修復螢幕誤觸問題
2024/3/8 13:05
（中央社記者吳家豪台北8日電）蘋果公司日前釋出iOS 17.4作業系統更新，為iPhone加入Podcast逐字稿、顯示電池循環使用次數等新功能。今天蘋果針對Apple Watch智慧手錶釋出watchOS 10.4更新，修復部分使用者在螢幕上誤觸的問題。
國外科技新聞網站MacRumors日前報導，Apple Watch Series 9和Apple Watch Ultra 2用戶可能發生螢幕不規律跳動，導致手錶自動撥打電話、無法輸入解鎖密碼等問題，部分用戶形容為「幽靈觸控」（ghost touches）。
如今watchOS 10.4已修復導致在螢幕上誤觸的問題，但蘋果並未解釋造成問題的原因。
watchOS 10.4還包含一些改進內容，例如透過「點一下來顯示完整通知」設定，Apple Watch可以在摘要中，隱藏通知的完整詳細資訊，直到用戶點一下為止；另外，搭配「透過輔助觸控確認」使用Apple Pay，會要求輸入密碼以增強安全性。（編輯：張良知）1130308
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