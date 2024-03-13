外媒：蘋果透過鴻海巴西廠區 組裝6.1吋iPhone 15

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（中央社記者鍾榮峰台北13日電）蘋果（Apple）積極將iPhone產線分散至中國以外地區，國外科技網站報導，蘋果透過鴻海集團巴西廠區，開始組裝並在當地出貨6.1吋iPhone 15產品，可降低蘋果對中國的依賴，也可避免供應鏈短缺的風險。

科技網站9To5Mac於美國時間12日下午引述巴西科技部落格MacMagazine消息報導，蘋果似乎已在巴西當地出貨iPhone 15產品，在巴西的蘋果線上商店網頁中，看到iPhone 15產品的設備零件號碼以BR/A作結，報導指出，這是用以辨識蘋果產品在巴西組裝的代碼。

報導分析，6.1吋版本iPhone 15在巴西組裝，但之前同樣尺寸的iPhone 14也在巴西組裝製造，至於iPhone 15 Plus和高階版iPhone 15 Pro機種，仍是在中國組裝後進口到巴西，主要是南美洲iPhone價格相對高昂，入門款iPhone機種在巴西熱銷。

鴻海巴西廠區製造iPhone已累積深厚經驗，外媒先前報導，蘋果透過鴻海集團巴西據點，在當地組裝iPhone XR及後續系列產品。

蘋果在2023年5月曾公布供應鏈名單，鴻海集團在巴西的亞馬遜州（Amazonas）以及聖保羅（Sao Paulo）據點入列，此外鴻海集團在印度坦米爾那都省（Tamil Nadu）及越南北江省（Bac Giang）等生產據點，持續列入蘋果供應鏈。

9To5Mac分析，巴西對進口產品課以較高關稅，部分企業在巴西投資設廠藉以降低關稅成本，在巴西組裝iPhone，不僅嘉惠當地消費者，蘋果也可受惠；在其他地區擴增組裝iPhone產線，可降低蘋果對中國的依賴，也可避免供應鏈短缺的風險。

鴻海先前表示，今年中國大陸生產基地仍要投資擴增新業務，占整體資本支出比重最大，印度消費智能產品產能會增加，越南增加電腦終端產能，美國聚焦雲端網路產品，墨西哥增加電動車零配件產能。

美系外資法人先前預估到2025年，25%蘋果產品在中國以外生產，印度將是蘋果分散iPhone組裝代工的重點市場。（編輯：張均懋）1130313