庫克被控瞞中國iPhone需求減 蘋果付155億元與股東和解

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（中央社舊金山15日綜合外電報導）蘋果公司（Apple Inc.）執行長庫克日前遭控欺騙股東，隱瞞中國市場iPhone需求減少。蘋果今天同意支付4億9000萬美元（約新台幣155億元），為這樁集體訴訟達成和解。

路透社報導，蘋果今天向加州奧克蘭（Oakland）聯邦地區法院提交初步和解協議，尚待法官羅傑斯（Yvonne Gonzalez Rogers）批准。

這起訴訟源自蘋果2019年1月2日意外宣布，由於美國與中國貿易關係緊張，現行季營收預測下調多達90億美元（約新台幣2846億元）。

然而，庫克（Tim Cook）2018年11月1日才在法說會上告訴投資人，蘋果雖在巴西、印度、俄羅斯與土耳其這類市場面臨銷售壓力，因為當地貨幣走貶；「但我不會把中國歸在這一類」。數天後蘋果也通知供應商減產。

不過短短2個月後，蘋果卻下修營收預測，是2007年iPhone推出以來首度採取這類行動。翌日，蘋果股價重挫10%，市值蒸發740億美元（約新台幣2兆3399億元）。

法院文件顯示，總部設於加州古柏迪諾（Cupertino）的蘋果否認負有責任，但願意達成和解，以避免纏訟的成本及焦點轉移。

代表原告蘋果股東的美國律師事務所羅賓斯蓋勒（Robbins Geller Rudman & Dowd）合夥人威廉斯（Shawn Williams）表示，這樁集體訴訟能達成和解，是「傑出的結果」。

蘋果和解金支付的對象，涵蓋庫克2018年11月1日法說會上發表相關言論及蘋果下修財測的2個月期間，購買蘋果股票的投資人。（譯者：張曉雯/核稿：張正芊）1130316