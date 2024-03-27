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彭博：iPhone在中國需求不振 2月出貨年減約33%

2024/3/27 01:43
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（中央社北京27日綜合外電報導）彭博報導，官方數據顯示，2月蘋果公司iPhone在中國出貨量比去年同期下降約33%，這個蘋果最重要海外市場對iPhone的需求持續下滑。

這項政府數據顯示，受春節因素影響，上月外國品牌智慧手機出貨量僅為約240萬支。蘋果占了其中絕大多數，也是唯一一家擁有可觀市場占有率的海外公司。2月是iPhone出貨量連續第二個月下降。

根據中國信通院的數據，1月iPhone總出貨量約為550萬支，比去年同期下降39%左右。

自去年9月推出最新一代機型以來，iPhone在中國的銷量一直沒有很大起色。華為在高端手機市場是蘋果一個有力競爭對手，搶走了該公司市場占有率，iPhone銷售放緩還促使蘋果在1月罕見進行了促銷打折。

科技研究公司Canalys分析師彭路平（Nicole Peng）表示，「蘋果的中國零售管道仍在消化2023年第四季度的出貨量，這可能是最近幾個月銷量下滑的原因，但也是未來幾個月蘋果在中國銷售將會有放緩趨勢的跡象，尤其是當中國競爭對手積極推動AI智慧手機的時候」。

整個中國智慧手機市場在2月萎縮了近2/3，顯示消費者越來越不願意在非必需品上花錢。分析師仍然預測今年銷售會成長，但iPhone的銷量將繼續惡化。（譯者：陳政一）1130327

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