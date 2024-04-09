傳出售印度iPhone組裝廠 和碩：媒體臆測無實據

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（中央社記者吳家豪台北9日電）路透社報導，代工廠和碩正在洽談將其印度唯一的iPhone組裝廠出售給印度塔塔集團，雙方商談已經進入後期階段。和碩今天向中央社記者表示，此篇報導為媒體臆測，並無實據，和碩不對該篇報導作評論。

路透社8日引述知情消息人士披露，和碩位於清奈（Chennai）附近的iPhone組裝廠將會由新的合資企業來營運，塔塔集團（Tata Group）計劃持有雙方合資企業至少65%股權，和碩將持有其餘股權並提供技術支援。

消息人士指出，和碩近來也在清奈廠區興建另一座iPhone組裝廠，和塔塔的商談也包括取得該廠控制權。塔塔與和碩的磋商預計將於6個月內結束，屆時和碩印度廠全體員工將轉到合資企業工作。

隨著地緣政治風險升溫，科技大廠陸續分散產能，尋找中國以外的生產基地。

和碩去年12月宣布對中國昆山廠持股降至37.5%，改由中國立訊集團主導，但和碩強調，不會撤出中國，今年也規劃在新地區設廠。

今年1月和碩宣布，將斥資1200萬美元（約新台幣3.87億元），成立馬來西亞子公司，預計生產消費性電子產品；和碩也持續擴充墨西哥廠產能，投資墨國子公司7500萬美元（約新台幣24.21億元），衝刺電動車業務。（編輯：張均懋）1130409