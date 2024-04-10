彭博：蘋果上年度印度製iPhone產值逾4400億元
2024/4/10 16:56
（中央社印度班加羅爾10日綜合外電報導）彭博今天報導，蘋果公司（Apple Inc.）截至3月底止的上一個會計年度印度製iPhone產值達140億美元（約新台幣4400億元）。
彭博引述知情人士表示，蘋果目前有多達14%或1/7的iPhone手機在印度組裝製造。
報導中表示，蘋果上一會計年度印度製iPhone手機中，鴻海組裝近67%，和碩占約17%。其餘則由塔塔集團（Tata Group）去年收購緯創在卡納塔卡省（Karnataka）的工廠組裝。
針對彭博的報導，蘋果公司婉拒置評。
儘管中國仍是全球最大iPhone手機製造中心，但在北京和華府的地緣政治緊張局勢中，蘋果逐漸將其供應鏈分散到中國以外的地區。（譯者：林沂鋒/核稿：劉淑琴）1130410
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