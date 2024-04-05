蘋果加州裁員614人 傳與取消電動車計畫有關

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社洛杉磯5日綜合外電報導）根據美國加州政府機關資料，美國科技業巨擘蘋果公司（Apple Inc.）3月27日在當地數個辦公室合計裁員614人。彭博指稱，這與蘋果取消電動車製造計畫有關。

路透社報導，依據加州的「勞工調整及再訓練通知法」（Worker Adjustment and Retraining Notification Act，WARN），總部位於加州的蘋果只須向加州通報在當地裁員人數，因此蘋果所有相關裁員總數有可能更多。

這是iPhone製造商蘋果首起曝光的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後裁員行動。包括Google（谷歌）、亞馬遜（Amazon）、臉書（Facebook）母公司Meta等數家美國科技業大公司在疫情期間大量增雇新員後，去年已進行幾輪大裁員，但蘋果員工大致未受影響。

據彭博（Bloomberg News）說法，這起裁員與蘋果放棄其苦撐10年的電動車製造計畫有關，蘋果曾將接近2000名人力投入其神秘的電動車開發計畫，但面臨愈來愈激烈的業界競爭。

蘋果並未立即回應路透社今天一早的置評請求。（譯者：張正芊）1130405