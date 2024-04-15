特斯拉擬全球裁員逾10% 估1.4萬人捲舖蓋

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（中央社德州奧斯汀15日綜合外電報導）美國電動車大廠特斯拉（Tesla）設法因應電動車需求放緩之際，執行長馬斯克已透過電子郵件通知員工，特斯拉將在全球裁撤逾10%人力。

法新社等媒體報導，根據關注電動車的國外科技網站Electrek，馬斯克（Elon Musk）在發給員工的電郵中提到，裁員理由是職能重疊及降低成本的必要性。

據報導，特斯拉去年底有14萬473名員工，若對全公司展開前述裁員行動，共計將有超過1萬4000人被解雇。

馬斯克在電郵中寫道：「我們正在為公司邁入下一階段的成長做準備，為降低成本並提高生產力而檢視公司每一個面向，是至關重要的舉措。」

馬斯克還提及，他們為此全面審視了公司組織，然後做出在全球裁撤逾10%員工的「艱難決定」。馬斯克稱這是他最恨的事情，但是「勢在必行」。

今天美股開盤前，特斯拉股價下跌約1.2%。今年特斯拉股價已重跌約31%，在標準普爾500指數是表現最差的企業之一。

特斯拉於本月初公布的今年第1季交車量遠低於預期，較去年同期下降，是4年來首次出現季衰退。

數名分析師預測，特斯拉今年銷量恐出現萎縮，原因在於其電動卡車Cybertruck延後交車，以及特斯拉明年下半年開始生產下一代電動車之前，新車款研發恐陷入停滯。（譯者：洪培英/核稿：陳正健）1130415