葉倫：美國不排除出手保護節能產業 免受中國影響

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北4日電）美國財政部長葉倫今天在飛往中國途中表示，美國政府認真地看待中國針對涉美電動車等關鍵產品供應鏈的扶持行為，且不排除採取額外措施，以保護美國清潔能源產業免受中國投資和產能過剩的影響。

葉倫（Janet Yellen）預定今天稍晚抵達廣州，展開為期6天的訪問。路透社報導，她飛行中途在阿拉斯加停留時，作上述表示。

根據報導，葉倫在受訪時說，美國不排除採取額外措施，以保護美國清潔能源產業免受中國投資和產能過剩的影響。至於她是否可能在與中國官員的會談中，提出美方將為此徵收新關稅，葉倫拒絕說明。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

葉倫並表示，美國政府認真看待中國針對涉及美國電動車、車用電池、太陽能電池板及其他關鍵產品供應鏈的扶持行為。

根據美國財政部先前公布，葉倫將在4至9日先後訪問廣州和北京。其中，她將在廣州與廣東省長王偉中、中國國務院副總理何立峰會面；在北京則將與中國國務院總理李強、財政部長藍佛安、北京市長殷勇、前國務院副總理劉鶴、中國人民銀行行長潘功勝等人會面。（編輯：邱國強/吳柏緯）1130404