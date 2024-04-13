王文濤訪義 呼籲實現中歐綠色產業融合發展

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（中央社台北13日電）產能過剩最近成為美中及歐中爭議的議題。中國商務部部長王文濤12日訪問義大利時表示，歐盟近期針對中國電動汽車等綠色產品的行動，是自相矛盾和雙重標準，呼籲實現中歐綠色產業融合發展。

綜合中國商務部網站及新華社12日報導，中國商務部部長王文濤12日在義大利維洛納（Verona）出席中國－義大利商業對話論壇時，作出上述表示。

王文濤表示，當前全球經濟發展面臨諸多挑戰，特別是綠色低碳轉型正處在關鍵階段。「歐委會近期採取了一系列針對中國電動汽車、太陽能光電板、渦輪風機等優質綠色產品的消極動作，一邊高舉綠色發展的大旗，一邊卻揮舞保護主義的大棒，是典型的自相矛盾和雙重標準，可以說這是一種『雙標主義』。」

王文濤表示，歐委會的做法既會阻礙全球綠色轉型，也會挫傷中歐投資合作信心，更會動搖雙邊經貿互信的基礎。希望中義企業家們共同反對單邊主義、保護主義，堅持開放合作，抵制「脫鉤斷鏈」，實現融合發展，共同維護全球產供鏈穩定。

報導表示，此次中國－義大利商業對話論壇由中義企業家委員會主辦，王文濤與義大利副總理兼外長塔加尼（Antonio Tajani）出席論壇開幕式並發表主題演說。兩國企業和商業協會代表360多人出席論壇。

報導引述塔加尼表示，義方期待與中方不斷加強溝通，推動經貿合作向前發展。中國市場對義大利企業來說是「巨大機遇」，義方也歡迎中國企業擴大對義投資。義方期待進一步推動特色農食產品與農業機械對中國出口，加強兩國新能源和中小企業合作，增開威尼斯（Venice）與中國城市直航。

產能過剩問題近期成為美中及歐中爭議的議題，中國被指大量補貼電動車等產品並以低價傾銷到美歐。

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美國財長葉倫（Janet Yellen）本月初訪問中國時表示，美國不會接受新興產業被中國進口補貼重創，並對中國內部需求疲弱，過度投資於如電動車、電池及太陽能板等產業，而且獲得中國政府大量補貼表示關注。

會見葉倫的中國國務院總理李強則表示，要「客觀、辯證看待產能問題」，並指中國的新能源產業發展將對全球綠色低碳轉型作出重要貢獻。（編輯：陳鎧妤/曹宇帆）1130413