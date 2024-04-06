路透稱特斯拉平價車款告吹 馬斯克反批扯謊

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（中央社舊金山5日綜合外電報導）根據路透社掌握到的資料和3名知情人士披露，電動車大廠特斯拉（Tesla）承諾已久的平價車款計畫已告吹。投資人原先寄望平價車款能帶動特斯拉成為大眾市場車商。

特斯拉並未回覆路透社詢問。消息曝光後，馬斯克在自家社群媒體X上寫道「路透社（又）在說謊」，不過沒具體說明報導中有何謬誤。

報導引述消息人士透露，特斯拉將利用原本的平價小型車款平台持續研發自駕計程車（robotaxi）。

路透社指出，棄守平價車款代表放棄特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）時常標榜的公司長期目標，即提供平價電動車給大眾。馬斯克2006年為特斯拉制定的第一個「總體規畫」要求先製造豪華車款，再用相關獲利資助「低成本家用車」。

之後馬斯克便一再向投資人和客戶承諾會有平價車款。而在路透社披露相關計畫細節後，馬斯克今年1月告訴投資人，特斯拉計劃於2025下半年開始在德州工廠生產平價車款。

特斯拉目前最便宜的車款是Model 3轎車，在美國零售價約為3萬9000美元（約新台幣125萬元）。而這次喊卡的入門款平價車是Model 2，原本設定的定價為2萬5000美元（約新台幣80萬元）。

平價車款喊卡的報導一出後，特斯拉股價重挫逾6%，馬斯克貼文否認後股價略有拉回。特斯拉收盤時下跌3.6%。

然而馬斯克旋即又在X上發文「特斯拉自駕計程車將於8月8日亮相」，使得股價在盤後交易又回升。

兩名消息人士透露，他們是在一場有數十名員工參加的會議上得知特斯拉決定放棄平價車款Model 2的消息；其中一人說這場會議是在2月底。

消息人士說：「馬斯克的裁示是全力投入自駕計程車。」

第名消息來源也證實Model 2取消，表示新計畫要求生產自駕計程車，但產量遠低於原本為Model 2的設定。

特斯拉在全球面臨來自中國電動車製造商的激烈競爭，中國電動車製造商以低至1萬美元的汽車湧入市場。自駕計程車計畫恐需要更長時間才能端出，代表將會有更嚴峻的工程挑戰和更多監管風險。（譯者：李佩珊/核稿：陳亦偉）1130406