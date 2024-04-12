馬斯克批大法官 巴西高院院長：此事已「翻篇」

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（中央社記者唐雅陵聖保羅11日專電）巴西聯邦最高法院院長巴洛索今天表示，他認為億萬富翁馬斯克對巴西大法官莫萊斯的攻擊，以及不服從最高法院判決的辯論已經結束了。

美國有線電視新聞網巴西頻道（CNN Brasil）報導，巴洛索（Roberto Barroso）指出，無論是通過司法程序還是大法官的聲明，巴西司法機構都已經做出必要回應，對他來說，「這一頁已經可以翻過去」。

雖然如此，巴洛索強調，如果存在違規行為，必須依法定程序進行審理判決。

擁有社群媒體X平台、特斯拉（Tesla）和太空探索科技公司（SpaceX）等多家企業的馬斯克（Elon Musk），近日在X平台貼文，指責莫萊斯（Alexandre de Moraes）在巴西推動審查制度，還說莫萊斯應該辭職或被彈劾。

馬斯克說，將解封因巴西法院判決而被封鎖的網路帳號。他說，莫萊斯下令的巨額罰款，影響X平台在巴西的收入。

馬斯克的言論導致莫萊斯下令調查其貼文是否涉嫌妨礙司法、犯罪組織和煽動犯罪等罪行。

巴洛索表示，巴西是法治國家，必須遵守法律和法官判決，如果X平台不遵守巴西法規，不排除被封殺的可能性。

巴洛索還說：「有的人就是雷聲大雨點小，聲勢造得很大，實際行動卻很少。」

根據巴洛索，在巴西和其他國家傳播仇恨的極右翼勢力，助長對司法機構的攻擊，有必要採取措施保護民主。

巴西聯邦最高法院資深大法官孟迪斯（Gilmar Mendes）昨天在全體會議上發表聲明，批評利用言論自由發布假新聞、仇恨言論和旨在破壞巴西國家制度穩定的敘述。

孟迪斯認為，在X平台出現的貼文，應證巴西需要更精確地規範虛擬環境。

巴洛索日前也發布聲明表示，在巴西經營的每家公司都受聯邦憲法約束，聯邦最高法院將繼續採取行動保護國家制度。（編輯：馮昭）1130412