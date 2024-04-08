巴西大法官要X平台封鎖部分帳號 馬斯克批違憲

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（中央社里約熱內盧7日綜合外電報導）擁有社群媒體X的億萬富豪馬斯克（Elon Musk）今天表示，巴西最高法院大法官莫瑞斯應該辭職或遭革職，理由是他為封鎖涉嫌傳播假消息的帳號而實施審查制度。

綜合法新社和路透社報導，身兼特斯拉（Tesla）和太空探索科技公司（SpaceX）等多家企業老闆的馬斯克談到莫瑞斯（Alexandre de Moraes）時表示：「這位法官公然、多次背叛巴西憲法和人民。他應該辭職或遭彈劾。」

自昨晚起，馬斯克在旗下社群媒體X平台對莫瑞斯發起一連串攻擊。

馬斯克貼文說，莫瑞斯要X支付巨額罰款、揚言要逮捕X的員工，甚至威脅要「封殺」這個平台，「恐使我們失去在巴西的所有收入，且不得不關閉我們在當地的辦公室，但原則比利潤更重要」。

馬斯克在稍早的貼文中說，X將取消莫瑞斯決定對巴西某些未公開帳號做出的所有限制，並將公布該命令的細節，儘管法官禁止這麼做。

馬斯克已承諾將在可能情況下，透過法律途徑挑戰這項命令，還說這項命令違憲。

他說：「巴西人民，無論其政治立場為何，都有權享有言論自由、正當程序和政治透明。」

身兼巴西高等選舉法院（TSE）院長的莫瑞斯是巴西最高法院11名大法官之一，是一位評價兩極的司法人物，有些人認為他專斷蠻橫，也有些人認為他竭誠捍衛民主。

馬斯克等批評者表示，莫瑞斯是配合巴西全面鎮壓言論自由的一環。

莫瑞斯在巴西帶頭打擊假消息。近幾年來，他下令封鎖具影響力人物的社群媒體帳號，其中大多是前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的支持者。

巴西法律總長梅西亞斯（Jorge Messias）抨擊馬斯克的決定，並呼籲對社群媒體網絡進行監管，以防止外國平台違反巴西法律。

根據法院文件，莫瑞斯今天以社群平台X涉嫌妨礙司法公正，對馬斯克展開調查。（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1130408