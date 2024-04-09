馬斯克不服法官判決 巴西法界：疑重燃極右勢力

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（中央社記者唐雅陵聖保羅8日專電）億萬富翁馬斯克揚言不服從巴西最高法院命令，被法界視為攻擊巴西民主制度及重燃極右勢力。法界認為，倘極右色彩濃厚的川普贏得美國大選，將影響偵辦巴西前總統波索納洛的司法進程。

擁有社群媒體X平台、特斯拉（Tesla）和太空探索科技公司（SpaceX）等多家企業的馬斯克（Elon Musk），週末貼文強烈批評巴西司法機構，尤其是聯邦最高法院（STF）大法官莫萊斯（Alexandre de Moraes），並威脅重新啟動被法院判決刪除的個人帳號。

馬斯克表示，莫萊斯「厚顏無恥地一再背叛憲法和巴西人民，應該辭職或被彈劾」。

莫萊斯7日晚上進一步下令將馬斯克納入偵辦網路平台大軍的調查中，並展開新的調查，以確定馬斯克的貼文是否涉嫌妨礙司法、犯罪組織和煽動犯罪等罪行。

此外，莫萊斯還下令對違反巴西法院判決，將被解鎖的社群網路每個個人帳號處以每日10萬元巴西幣（約新台幣63.79萬元）的罰款。他強調，倘真的發生這種情況，X平台巴西公司負責人也可能受懲。

聯邦最高法院大法官集體聲援莫萊斯，同時提請各界注意一個明顯影響馬斯克挑釁巴西司法的因素：美國大選。如果川普（Donald Trump）獲勝，巴西維持機關制度秩序的情景以及針對巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的司法進程，將在不同溫度和壓力條件下展開。

巴西新聞網站g1引述聯邦最高法院一名大法官的評估：「不能將馬斯克的威脅當成笑話來看，這是巴西極右翼勢力意圖捲土重來的伎倆。」

這名大法官指出，馬斯克的行為是搧風點火推助極右翼，利用自己的社群網路支持巴西存在「法官袍獨裁統治」的論點；對保護民主法治法律應用的明顯歪曲，被作為保護波索納洛及他的盟友免受法律調查的戰略。

聯邦最高法院成員認為，透過X平台挑釁最高法院，引用審查制度並威脅關閉社群網路巴西辦事處，是馬斯克有計畫地呼應極右翼的理論，並致力於「自我實現預言」（Self-fulfilling prophecy）。

自我實現預言是指，預言本身是假的，但它被說出來、被相信，就變成真的。

聯邦最高法院一名成員總結：「很明顯，如果馬斯克不遵守法院命令，他將受到懲罰。如果他受到懲罰，就會抱怨受到迫害。這完全是一個陷阱。馬斯克咄咄逼人，最高法院不能坐以待斃。」

巴西司法部前數位權利司長阿倫納（Estela Aranha）也視馬斯克的行動為「外國極右翼政治力量對巴西民主制度的攻擊」，顯示巴西迫切需要對社群網路進行適當監管，以及確定這些平台的職責。

阿倫納指出，馬斯克的行為最終可能導致X平台在巴西被封殺，而這也可能是馬斯克攻擊莫萊斯的目的之一，激起更強烈的反應，讓辯論升級。（編輯：韋樞）1130409