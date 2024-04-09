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台裔工程師採自駕功能撞車亡 特斯拉與家屬和解

2024/4/9 16:49
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（中央社舊金山8日綜合外電報導）根據今天的法院文件顯示，6年前台裔工程師黃偉倫在矽谷駕駛特斯拉Model X採用自駕功能時車禍身亡，特斯拉（Tesla）與死者家屬達成和解。

法新社報導，本案陪審團原訂下週開始審理這起過失致死案。死者家屬指控特斯拉汽車的駕駛輔助和安全技術，根本不符行銷內容所述。

根據今天遞交法院的訴狀顯示，特斯拉與黃偉倫（Wei Lun Huang，音譯）的家人已達成和解，特斯拉還要求對和解金額保密。

這起訴訟源於2018年3月，黃偉倫駕駛Model X行駛加州山景市（Mountain View）的高速公路時使用自駕功能，卻發生車禍撞上水泥分隔島，黃傷重不治。

死者家屬在訟狀指稱，特斯拉在這款2017年式Model X的製造與行銷上，應負草率疏忽之責。

美國交通監管機構先前判定，雖然自動駕駛輔助軟體已發出警告，但黃偉倫在事發當時仍未將雙手放在方向盤上。

特斯拉始終堅稱汽車和自駕功能的安全性，也警告過這些功能不代表駕駛可以放手不管。（譯者：紀錦玲/核稿：陳亦偉）1130409

#加州
#車禍
#特斯拉
#自動駕駛
#法新社
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