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特斯拉開拓印度市場 傳派團選址設廠

2024/4/4 10:30
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（中央社紐約3日綜合外電報導）英國「金融時報」（Financial Times）引述知情人士報導，電動車商特斯拉4月底將從美國派遣一支團隊前往印度，為電動車廠尋找建廠地點，計畫規模上看20億到30億美元。

路透社報導，特斯拉進軍印度之際，電動車在美國和中國主要市場的需求正在減緩，競爭趨於激烈，以致特斯拉第1季交車量下滑並低於預期。

報導指出，這家電動車製造商將把重點放在印度擁有汽車中心的省，如馬哈拉什特拉省（Maharashtra）、古茶拉底省（Gujarat）和坦米爾那都省（Tamil Nadu）。

特斯拉尚未回應路透社記者詢問。

印度上月針對承諾在3年內投資至少5億美元並開始國內生產的車商，降低電動車進口稅，一般認為這有助特斯拉在印度市場的拓展計畫。

特斯拉多年來試圖打進印度，但新德里希望致力於本地製造。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1130404

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