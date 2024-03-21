收回轉型電動車雄心 美新規屈服傳統車商

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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）拜登政府一年前雄心勃勃推動清潔汽車轉型，盼2032年時67%的新車為電動車，但在汽車業與工會反彈後，今天端出的新目標改為屆時至少35%是電動車。

路透社報導，美國環保署（EPA）並改採「技術中立」立場（立法或政策不選定或禁止特定的方案），允許汽車製造商可透過販售油電混和車等更寬鬆空間達成排放標準。美國環保署也鼓勵諸如渦輪增壓、引擎怠速熄火系統等省油技術。

然而環保團體反對油電混和車這種「半吊子」，認為只會拖延往電動車轉型的時程。

美國環保署今天公布修訂後的清潔汽車規章，雖然仍堪稱史上對乘用車最嚴格的聯邦氣候規範，但相較一年前所訂下的目標退縮不少，反映拜登尋求連任面臨的政治壓力。汽車業重鎮密西根州及像威斯康辛和賓州等其他工業州，工人們擔心電動車轉型會威脅到就業。

不過最終版的規章仍訂出強制減排，計劃到2026年時廢氣排放量要減少50%，以及到2055年時要減排達72億噸溫室氣體等目標。

美國環保署去年4月時的願景是到2032年，清潔汽車規章可實現2/3的新車為電動車，但今天的最終版改成汽車製造商可生產能做到減排的各類車輛，包括純電池驅動汽車、插電式油電混和車以及更高效的傳統汽車。

最終版規章對電動車採用的百分比也沒訂強制性目標數字，著重賦予車商彈性以滿足法規，從而範圍變得很寬鬆—預期2030至2032年銷售新車裡35%至56%為清潔汽車即可。

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環保人士與像特斯拉（Tesla）等純電動車商常抨擊混和動力車在轉型電動車的過程猶如走叉路。特斯拉高層費察（Martin Viecha）今天在社媒平台X貼文：「不幸的是，人們會把插電式油電混和車當燃油車來用，這代表碳排污染會遠比環保署所說的更嚴重。」

生物多樣性中心（Center for Biological Diversity）主任貝克（Dan Becker）表示，清潔汽車規章本可讓美國在氣候議題上比他國邁出更大一步，但環保署卻屈服於來自汽車製造巨頭、石油巨頭和車商壓力，讓規章充滿漏洞。（譯者：陳亦偉）1130321