柯文哲會見日本自民黨青年局長 交流爭取年輕人支持

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（中央社記者郭建伸台北2日電）民眾黨主席柯文哲今天會見日本自民黨新任青年局長鈴木貴子一行人，雙方交流如何爭取青年支持。柯文哲表示，團隊內部應具備年輕人靈活的思維及做法，否則難以同理，但民眾黨擴展到中高年齡層仍是一大挑戰。

柯文哲今天偕民眾黨新北市議員陳世軒、涉外事務總監周台竹、民眾黨知日派顧問謝明珠、青年部副主任劉昱鴻及國際部主任林子宇等人，會見鈴木貴子訪團。民眾黨會後以新聞稿轉述會面過程。

柯文哲致詞時表示，自民黨青年局長期友台且訪問台灣很多次，過去與民眾黨也多有互動，尤其日本首相很多都擔任過青年局局長，「要認識日本未來的大臣，就得從這裡開始」。

柯文哲指出，民眾黨是目前台灣第三大黨，也因為立院三黨不過半，得以成為「關鍵少數」，政黨的長期發展及永續經營至關重要，民眾黨會走向國際持續深化與民主夥伴的交流。

鈴木貴子表示，她與陳世軒因過去參與救國團活動已是舊識，且因為關注陳世軒的Instagram，對於柯文哲及民眾黨的選舉活動瞭若指掌。

談及如何吸引年輕人支持，柯文哲表示，團隊內部應該要具備年輕人靈活的思維及做法，否則就難以同理，並提到不論是陳世軒、劉昱鴻及林子宇等團隊一級主管，平均年齡都在28歲上下，若團隊沒有年輕人，要如何知道年輕人到底在想些什麼。

柯文哲也表示，競選期間甚至於選後的現在，他都花很多時間去大學演講，「都是跟20歲的人在溝通」，實際地去傾聽年輕人的想法；不過民眾黨雖獲得年輕人的支持，但要如何擴展到中高年齡層仍是一大挑戰。

訪團也好奇民眾黨如何以「中間路線」異軍突起，成為立法院的關鍵少數。柯文哲回應，台灣長期藍綠執政，民眾黨能以第三勢力之姿突破重圍，是因其他兩黨都做不好，而民眾黨未來的目標，就是利用這段時間建立自己的支持者。

會後柯文哲致贈「7：30晨會」系列T-shirt給鈴木貴子。鈴木貴子得知柯文哲每天7時30分上班後，驚嘆笑稱「7時30分不應該是起床的時間嗎？」（編輯：林興盟）1130502