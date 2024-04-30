日本自民黨青年局長：歡迎蔡總統卸任赴日環島旅遊

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（中央社記者吳昇鴻台北30日電）總統蔡英文將卸任，日本自民黨青年局長鈴木貴子今天表示，對蔡總統8年工作表達敬意，歡迎蔡總統前往北海道安心開車，也歡迎到日本環島旅遊；而蔡總統是台灣首位女總統，希望蔡總統以女性典範的身分訪日。

總統蔡英文今天接見訪團時表示，日本在美日峰會、美日菲峰會及G7外長會議中，都共同發表聲明重申台海和平對國際的重要性，台灣將繼續與日本及所有民主夥伴共同守護區域的和平與繁榮。

鈴木貴子晚間在外交部接受媒體訪問。媒體詢問，是否邀請即將卸任的蔡總統赴日訪問。鈴木貴子表示，稍早見到蔡總統，感覺表情比以往放鬆多了，感受得到8年工作相當辛苦，對蔡總統表達敬意。

她說，知道蔡總統喜歡開車，而她的故鄉北海道道路寬廣，歡迎蔡總統前往北海道安心開車，也歡迎到日本環島旅遊；而蔡總統是台灣首位女總統，相比之下日本政界女性比例不如台灣，希望蔡總統以女性典範的身分訪日。

媒體追問，5月20日總統當選人賴清德將就職，屆時是否再度訪台。鈴木貴子表示，訪台事宜主要是日華議員懇談會（日華懇）事務，至於屆時訪台層級，「可以肯定，親台的人士當中，最高級別的人一定會來」。

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她說，日台雙邊的交流相當密切，以台積電為首的半導體產業、AI領域，以及民眾互訪等方面，都是雙邊深化交流的領域。

此外，美國總統拜登簽署「2024年國安緊急補充撥款法案」，為軍援台灣及強化在印太區域維持和平穩定挹注關鍵財政資源。對此，鈴木貴子表示，七大工業國集團（G7）當中，日本是唯一代表亞洲的國家，各國對日本有期待；台灣支持日本自由印太戰略，蔡總統也有南向政策，「看到兩國政策（互相支持）感到很高興」。（編輯：林興盟）1130430