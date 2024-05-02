票房排行速報1 / 「排球少年」院線奪冠 3部動畫也進串流前10名

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（中央社記者王心妤台北2日電）上週票房新出爐，電影「排球少年!!垃圾場的決戰」進帳3743萬登上院線冠軍，相關3部作品也搶搭熱潮衝進Netflix節目類排行榜前10名，而鈴木亮平主演「城市獵人」登全球冠軍。

根據國家電影及視聽文化中心公布資料，4月22日至28日的院線票房，冠軍由日本動畫「排球少年!!垃圾場的決戰」新增新台幣3743萬元拿下、日本動畫「機動戰士鋼彈SEED FREEDOM」新增新台幣896萬元居第2名，「哥吉拉與金剛：新帝國」（Godzilla x Kong: The New Empire）進帳新台幣888萬元。

Netflix排行榜中，電影類全球非英語排行榜冠軍是日本男星鈴木亮平主演的電影「城市獵人」，這部片同時也是電影類台灣榜冠軍，而熱門國片「周處除三害」仍居電影類台灣榜第4名。

特別的是，受到院線電影「排球少年!!垃圾場的決戰」影響，3部「排球少年」相關動畫都搶進節目類台灣排行榜第8、9、10名。（編輯：李亨山）1130502