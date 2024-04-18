票房排行速報1 / 「排球少年」奪院線冠軍 熱血賽事感動粉絲

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影片來源：Medialink Hong Kong

（中央社記者王心妤台北18日電）上週票房新鮮出爐，改編熱門漫畫的「排球少年!!垃圾場的決戰」上週進帳新台幣6908萬元奪下院線冠軍；串流平台Netflix上「周處除三害」排名略降，仍居台灣電影類第3名。

根據國家電影及視聽文化中心資料，劇場版「排球少年!!垃圾場的決戰」改編自日本漫畫家古館春一的漫畫作品，此次劇場版「排球少年!! 垃圾場的決戰」上演主角日向翔陽所在的烏野高中和音駒高中兩所學校的宿命對決，熱血的過程獲得好評，上週進帳6908萬元，奪下院線冠軍。

「哥吉拉與金剛：新帝國」（Godzilla x Kong: The New Empire）上週新增2841萬元成為院線票房第2名；「功夫熊貓4」（Kung Fu Panda 4）收獲大小粉絲，新增816萬元成為第3名。

Netflix台灣電影類冠軍由「黃金硬漢」（Sisu）擠下「周處除三害」奪冠，「周處除三害」微降至第3名；台灣節目類排名依序為「寄生獸：灰色部隊」、「淚之女王」、「3體」（3 Body Problem）。（編輯：管中維）1130418