票房排行速報1 / 「鬼滅之刃」院線奪冠 周處除三害攻串流台灣第一

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（中央社記者王心妤台北7日電）3月首週院線和串流票房成績出爐，院線票房由熱門動畫「『鬼滅之刃』絆之奇蹟，邁向柱訓練」摘冠，串流平台Netflix台灣電影類冠軍由金馬影帝阮經天主演「周處除三害」奪得。

根據國家電影及視聽文化中心公布資料，2月26日至3月7日院線票房，冠軍由「『鬼滅之刃』絆之奇蹟，邁向柱訓練」（Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba）新增新台幣1936萬元奪下，依序是好萊塢巨星艾瑪史東（Emma Stone）斬獲各大獎項的電影「可憐的東西」（Poor Things）獲得新台幣892萬元，第三名是國片「還錢」獲得420萬元。

特別的是，魏德聖執導的新作BIG持續上映中，上週獲得新台幣115萬元。

上週串流平台Netflix排行中，影帝阮經天、陳以文及實力派演員王淨、袁富華主演的「周處除三害」登上電影類台灣排行榜冠軍，第二名是史詩鉅片「沙丘」；國片「惡女」、「無聲」、「女鬼橋2：怨鬼樓」都搶進前10名。

節目類台灣排行榜中，韓劇「低谷醫生」摘下冠軍，台劇「華麗計程車行」、「愛愛內含光」分居亞軍和季軍。（編輯：李亨山）1130307