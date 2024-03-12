魏德聖「BIG」北美巡迴放映 4月4日多倫多登場

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（中央社記者胡玉立多倫多11日專電）台灣導演魏德聖最新作品「BIG」正在北美巡迴上映，這部講述兒童癌症病房故事的催淚電影，將在4月4日台灣兒童節當天於加拿大多倫多首映；魏德聖也將隨片與會，與現場觀眾交流互動。

魏德聖7日帶著「BIG」從台灣出發，8日起馬不停蹄地在北美巡迴40天30多個城市獻映。4月4日將來到加拿大多倫多，在SilverCity Richmond Hill Cinemas舉行多倫多特別場。

多倫多放映活動由多倫多台灣影展（TFFT）、多炫亞洲電影節 （Pride Asian Film Festival）和第6屆「北美台灣電影巡迴影展」（NATFTF）聯合主辦；加拿大國華超市贊助，加拿大電影發行商CHIME全力支持。加拿大其他放映城市包括4月8日於溫尼伯（Winnipeg）以及9日於溫哥華。

與魏德聖2011年拍攝的史詩大片「賽德克巴萊」、2008年賣座突破台灣國片影史紀錄的「海角七號」相比，這部去年推出的電影「BIG」，被魏德聖定調為闔家觀賞的「兒童電影」，主要透過來自不同社會階層家庭的癌症病童，以6條支線探討生死議題。

儘管在台票房不如預期理想，但在許多影迷口耳相傳及認同魏德聖理念的贊助者發動下，包場放映迄今已逾千場，突破台灣包場歷史紀錄，並在醫療、體育、教育、宗教界和金融保險業團體之間，引發極大迴響。今年2月在台灣票房已逾4000萬元。

多倫多台灣影展指出，魏德聖拍攝「BIG」的靈感源於他多年前遇到一位骨癌截肢患者，對方樂觀充滿生命力的態度，讓魏德聖深感震撼和啟發。這部電影不講大道理，試圖透過816兒童癌症病房6個癌童家庭面對生死、友情、戀愛、離別與重逢的故事，讓觀眾感受和理解生命的意義。

多倫多台灣影展是多倫多台商會主辦的非營利公共文藝活動，也是多倫多首個台灣電影節，填補了北美東部地區大型宣傳台灣電影活動的空白。影展規模可媲美溫哥華台灣電影節，並與其遙相呼應。（編輯：陳慧萍）1130312