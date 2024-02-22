票房排行速報1 / 「殺人者的難堪」登Netflix全球非英語影集冠軍

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（中央社記者葉冠吟台北22日電）上週院線和串流排行出爐，由韓星崔宇植、孫錫求主演的驚悚韓片「殺人者的難堪」登上Netflix全球非英語影集排行榜冠軍，讓觀眾陷入「罪與罰」的思辨，摸索道德的灰色界線。

「殺人者的難堪」全球有亮眼表現，在台灣也佔據影集榜第2名。全劇改編同名漫畫，描述平凡大學生怡蕩意外殺死一個人後，發現對方是惡毒連環殺手，因而視自己為正義的判官，認為殺人是理所當然，行為模糊了英雄與惡棍間的界線。

觀眾隨著故事一起深入挖掘角色內心世界，每一集都出現一個不同的罪犯。隨著刑警張難堪鍥而不捨追捕怡蕩過程，也揭開一個個意想不到的轉折。

在Netflix台灣榜單部分，大方談性與愛的台劇「愛愛內含光」持續成為影集冠軍，第3名是韓劇「低谷醫生」；電影排行榜中，林美秀、邵雨薇共同飆戲的國片「惡女」居榜首；「最強大叔」馬東石主演的動作災難韓片「烏有之地」卡位第2名。台式鬼片也發威，「女鬼橋」IP續作「女鬼橋2：怨鬼樓」排名第3名。

院線部分，根據國家電影及視聽文化中心資料，國片「還錢」獲新台幣1793萬元，連兩週成為票房冠軍；熱門動畫「SPY x FAMILY間諜家家酒」劇場版CODE：White新增1771萬元緊追在後，第3名是新科英國影藝學院電影獎（BAFTA）影后艾瑪史東（Emma Stone）主演的「可憐的東西」（Poor Things），獲得1352萬元。（編輯：李亨山）1130222