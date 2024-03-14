票房排行速報1 / 周處除三害殺出血路 Netflix全球非英語電影第4

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影片來源：Netflix Asia

（中央社台北14日電）最新影視票房排名出爐，影帝阮經天主演的電影「周處除三害」不僅在中國爆紅，上架Netflix也殺出血路，搶攻全球非英語類電影榜單第4名；院線冠軍則由科幻鉅作「沙丘2」破億遙遙領先。

「周處除三害」描寫1名自認來日不多的黑幫殺手陳桂林，發現自己在台灣通緝要犯排行榜上竟屈居第3，為「留名後世」，決定要除掉在他前面的2個人。

全片由香港導演黃精甫執導，結合黑幫復仇、犯罪動作、暴力美學。月初在中國正式上映後，票房至今已突破新台幣16億元，「以暴制暴」的題材，吸引觀眾進影廳看個痛快。

在Netflix上架後，「周處除三害」同樣成功闖進全球視野，在知名影評網站獲得7.4分肯定，更有外國網友稱讚是「極具娛樂性的台灣新黑色電影，兼具黑色喜劇與流暢的動作驚悚」；除了在台灣、香港、新加坡成為電影榜冠軍外，也擠進南韓、印尼、馬來西亞、越南、沙烏地阿拉伯的前10名中。

台灣Netflix影集榜單部分，前3名分別為韓劇「低谷醫生」、「淚之女王」與陸劇「在暴雪時分」；熱播中的台劇「華麗計程車」與「鹽水大飯店」也名列前10名榜中。

另外，根據國家電影及視聽文化中心公布的資料，4日至10日院線票房，冠軍不出意外由史詩科幻電影續作「沙丘2」（Dune: Part Two）奪下，獲得5662萬元佳績，全台累計票房已突破1.36億元。

第2名是人氣動畫電影系列作「『鬼滅之刃』絆之奇蹟，邁向柱訓練」新增709萬元；第3名是為影星艾瑪史東（Emma Stone）摘下第2座奧斯卡影后的電影「可憐的東西」（Poor Things），增添493萬元。（編輯：管中維）1130314