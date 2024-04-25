票房排行速報1 / 「排球少年」連2週奪院線冠軍 「雙面女」串流登頂

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（中央社記者洪素津台北25日電）上週票房出爐，改編熱門漫畫「排球少年!!垃圾場的決戰」熱度不減，上週再進帳新台幣6441萬元，連續2週奪院線冠軍；串流平台Netflix「雙面女弒親案」奪台灣電影類第1名。

電影「排球少年!!垃圾場的決戰」，講述主角日向翔陽所在的烏野高中和音駒高中兩所學校的宿命對決，過程緊張刺激，上映後開紅盤奪下院線冠軍，經過一週仍熱度不減，根據國家電影及視聽文化中心資料，上週再進帳新台幣6441萬元，連續2週奪院線冠軍。

事實上在院線票房排行部分，前4名都沒有變化，電影「哥吉拉與金剛：新帝國」（Godzilla x Kong: The New Empire）上週又新增1652萬元、坐穩院線票房第2名；「功夫熊貓4」（Kung Fu Panda 4）則維持第3；另外韓國電影「破墓」排在第4。

串流平台Netflix台灣電影類冠軍由恐怖凶殺案「雙面女弒親案」拿下，擠掉「周處除三害」奪冠，而霸榜多週的「周處除三害」則下降至第5名；台灣節目類排名依序為「淚之女王」、「寄生獸：灰色部隊」、「kaiju no 8」（怪獸8號）。（編輯：龍柏安）1130425