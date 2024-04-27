「哥吉拉」突襲東京都廳光雕秀 觀眾讚氣勢十足

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（中央社記者楊明珠東京27日專電）日本特效攝影電影「哥吉拉」紅到全世界，東京都廳（東京都政府辦公大樓）今晚展示「哥吉拉突襲東京都廳」巨幅光雕投影秀，吸引逾8000人前來觀賞，許多觀眾稱讚氣勢十足。

東京都政府今晚在東京都廳第一本廳舍東側的牆面實施「哥吉拉突襲東京都廳～GODZILLA：ATTACK ON TOKYO～」企劃，在兩座東京都廳大樓之間展示巨大光雕，在都民廣場的民眾可觀賞100公尺高的哥吉拉現身摧毀東京都廳之際，東京都政府以秘密開發的武器與之對抗，打鬥場面壯觀。

許多日本民眾今天起到5月6日放「黃金週」長假，今晚有許多人攜家帶眷前來觀賞光雕秀。隨父母從廣島縣來東京觀光的學生稱讚光雕秀場面震撼力十足。觀眾當中也有外籍遊客和旅居日本的外籍人士。

哥吉拉突襲東京都廳的光雕秀一次播放約6分鐘，每次相隔一小時，今晚7時、8時、9時各播放一次，總計3次。目前預定每週六、日及國定假日晚上播放哥吉拉突襲東京都廳的光雕秀，一天3次。5月11日以後晚上7時30分、8時30分、9時30分播放。

這項光雕投影秀也有慶祝日本特攝（特效攝影）電影「哥吉拉」誕生70週年的意涵，並結合從2月25日起東京都為振興觀光推出的TOKYO Night & Light（東京夜與光）活動進行。

TOKYO Night & Light利用東京都廳第一本廳廳舍的東側牆面施以光雕投影，呈現多彩藝術。今晚除了哥吉拉突擊東京都廳的光雕投影秀之外，也推出多彩藝術光雕秀。

東京都政府在年度預算編列9億5000萬日圓（約新台幣2億元）實施的TOKYO Night & Light活動，獲金氏世界紀錄認定為全球最大建築光雕投影秀。截至昨天為止，累計逾10萬人前來觀賞。（編輯：周永捷）1130427